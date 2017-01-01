Суд залишив Насірова під вартою

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Апеляційний суд Києва розглянув скаргу адвокатів Насірова щодо обраного йому запобіжного заходу

Апеляційний суд Києва прийняв рішення залишити під вартою усунутого з посади голову ДФС Романа Насірова.

Як відомо, сьогодні Апеляційний суд Києва розглядав скаргу адвокатів Насірова щодо обраного йому запобіжного заходу.

Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 мільйонів гривень застави. Натомість керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначав, що САП просить Апеляційний суд встановити відстороненому голові ДФС заставу, пропорційну завданим збиткам – у розмірі 2 мільярдів гривень.

На таку суму, на думку слідства, нині відсторонений голова ДФС завдав збитків державі, коли приймав необґрунтовані рішення про відстрочення рентної плати за видобуток корисних копалин на користь бізнес-структур народного депутата Олександра Онищенка.

Нагадаємо, сьогодні в Апеляційному суді Києва розглядають скаргу адвокатів щодо обраного запобіжного заходу Насірову.

Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховує, що через два місяці обвинувальний акт щодо відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова буде спрямовано до суду.

Під час виступу в суді адвокат Насірова порівняв свого підзахисного з Ісусом Христом.