Суд взяв Насірова під варту, застава - 100 мільйонів гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

Солом’янський районний суд міста Києва частково задовольнив клопотання прокурорів

Близько другої години ранку завершилися дебати у справі відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. О 2:18 ночі сьомого березня суддя оголосив, що суд виходить у дорадчу кімнату.

Близько 3:10 суддя Солом’янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник оголосив рішення: Романа Насірова заарештовано на 60 днів з правом внесення застави у 100 мільйонів гривень.

Прокурори САП натомість просили для відстороненого очільника ДФС Романа Насірова ухвалити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж вказати заставу у два мільярди гривень. Саме на таку суму, зі слів прокурорів, завдали шкоди дії Насірова державі.

Роман Насіров та його захисники ще перед оголошенням рішення суду заявили, що звернуться у Європейський суд з прав людини.

Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення в понеділок ввечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

Також оприлюднено відповідь Нацагенства боротьби зі злочинністю Великої Британії стосовно паспорта Насірова.

У свою чергу Роман Насіров відкидає подібні звинування.

Відповідаючи на запитання слідчого судді про те, чи є він громадянином Великої Британії, зокрема, Насіров відповів: «Я є громадянином України».

Прокурор САП заявив, що Роман Насіров за два роки більше 60 разів виїжджав за кордон.

Ближче до опівночі суд відхилив клопотання захисників Насірова про перенесення засідання на ранок вівторка.

Нагадаємо, що в понеділок в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

Раніше стало відомо, що суд двічі не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, шостого березня суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Опівночі в понеділок закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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