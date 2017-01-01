На київському заводі «Квазар» стався вибух: є потерпілі

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Ліквідація пожежі на заводі

Внаслідок пожежі постраждало двоє співробітників заводу, яких із опіками передали бригаді швидкої медичної допомоги

Сьогодні, 12 січні, близько 13:40 в одному з цехів київського заводу «Квазар» стався вибух. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«12 січня о 13:44 на пункт зв’язку оперативно-координаційного центру Головного управління надійшло повідомлення про вибух у цеху одного із заводів м. Києва, що розташований на вул. Північно-сирецькій, 3 (за цією адресу знаходиться завод «Квазар». - Ред.)», - йдеться у повідомленні.

До прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів стало відомо, що внаслідок вибуху, за попередніми даними, печі для вирощування мікрокристалів кремнію, виникла пожежа. О 14:10 вогнеборці локалізували загоряння площею 10 кв. м , а о 14:17 — ліквідували, інформують рятувальники.

Внаслідок пожежі постраждало двоє співробітників заводу, яких з опіками передали бригаді швидкої медичної допомоги.

На місці пригоди працювали 24 рятувальники та 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Обставини події та причини вибуху наразі встановлюються.