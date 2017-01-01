На київському заводі «Квазар» стався вибух: є потерпілі
- Сьогодні, 17:00
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Внаслідок пожежі постраждало двоє співробітників заводу, яких із опіками передали бригаді швидкої медичної допомоги
Сьогодні, 12 січні, близько 13:40 в одному з цехів київського заводу «Квазар» стався вибух. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
«12 січня о 13:44 на пункт зв’язку оперативно-координаційного центру Головного управління надійшло повідомлення про вибух у цеху одного із заводів м. Києва, що розташований на вул. Північно-сирецькій, 3 (за цією адресу знаходиться завод «Квазар». - Ред.)», - йдеться у повідомленні.
До прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів стало відомо, що внаслідок вибуху, за попередніми даними, печі для вирощування мікрокристалів кремнію, виникла пожежа. О 14:10 вогнеборці локалізували загоряння площею
Внаслідок пожежі постраждало двоє співробітників заводу, яких з опіками передали бригаді швидкої медичної допомоги.
На місці пригоди працювали 24 рятувальники та 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Обставини події та причини вибуху наразі встановлюються.