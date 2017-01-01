На Луганщині можуть заблокувати ще два залізничних напрямки – нардеп

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Семенченко: Сьогодні очікують блокування ще двох залізничних напрямків у рамках торгової блокади Донбасу

Сьогодні очікують блокування ще двох залізничних напрямків у Луганській області в рамках торгової блокади окупованих територій. Про це повідомив народний депутат України від фракції «Самопоміч» Семен Семенченко.

«Ще залишається дві гілки. Ветерани планують, якщо їх підтримає суспільство, якщо приїдуть добровольці, сьогодні очікують заблокувати і їх», – сказав Семенченко.

Нардеп також відреагував на повідомлення голови Луганської обласної ВЦА Юрія Гарбуза, який написав на своїй сторінці у Facebook, що учасникам блокади офіційно пропонували стати спостерігачами на всіх залізничних пунктах пропуску вантажів.

«Справа в тому, що учасники блокади ніколи в очі не бачили Гарбуза. Він ніколи не приїжджав до них і всі свої заяви почав робити після початку блокади, я так розумію, через ЗМІ... Вести політику у Facebook – це не дуже добре, тому що якщо ти губернатор прифронтової області, ти можеш приїхати на місце блокади. Ніхто з чиновників Луганської ВЦА і губернатор туди не приїжджали», – зауважив нардеп.

Також він спростував інформацію про те, що учасники блокади нібито зупиняли порожні вагони, що йдуть на окуповану територію.

«Ця інформація не відповідає дійсності, вона є черговим обманом українців. Ветерани зупинили не порожні вагони, вони зупинили 12 одиниць рухомого складу за день із 60 вагонів. Це те, що йшло з цього перегону. Це метал, ліс, руда, кокс, сірчана кислота. 800 вагонів фінансування тероризму! Після того ввечері відправили, вже знаючи, що там перебувають люди, потяг із порожніми вагонами, щоб таранити цю блокаду», – сказав він.

Як повідомлялось, активісти третій день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Вчора учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне, і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

Джерело: 112 Україна