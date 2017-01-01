На Луганщині російським окупантам немає куди дівати вбитих та поранених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пропонується доставляти вбитих та поранених російських військовослужбовців до найближчих цивільних лікарень та медичних пунктів

Зростає кількість втрат особового складу російсько-окупаційних військ на Луганщині. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«З метою розміщення вбитих та поранених військовослужбовців командування 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК звернулось до командування корпусу з пропозицією щодо розгортання додаткового шпиталю на базі відомчої лікарні шахти ім. Менжинського. Пропозицію було відхилено командуванням російських окупаційних військ з огляду на скорочення фінансування та відсутності коштів на його утримання», - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, військовослужбовцям 6 окремого мотострілецького полку пропонується доставляти вбитих та поранених до найближчих цивільних лікарень та медичних пунктів. «При цьому, командуванням 2 АК наказано приховувати втрати шляхом оформлення поранених та вбитих як постраждалих внаслідок нещасних випадків», - повідомляє ГУР.

«Прийняття рішення про надання медичного забезпечення військовослужбовцям полку на базі цивільних лікарень викликало обурення особового складу та призвело до збільшення кількості бажаючих звільнитись за будь-яких умов», - інформує розвідка.