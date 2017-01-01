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    На Луганщині російським окупантам немає куди дівати вбитих та поранених

    • Сьогодні, 11:23
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    Пропонується доставляти вбитих та поранених російських військовослужбовців до найближчих цивільних лікарень та медичних пунктів

    Зростає кількість втрат особового складу російсько-окупаційних військ на Луганщині. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

    «З метою розміщення вбитих та поранених військовослужбовців командування 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК звернулось до командування корпусу з пропозицією щодо розгортання додаткового шпиталю на базі відомчої лікарні шахти ім. Менжинського. Пропозицію було відхилено командуванням російських окупаційних військ з огляду на скорочення фінансування та відсутності коштів на його утримання», - йдеться в повідомленні.

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    За даними розвідки, військовослужбовцям 6 окремого мотострілецького полку пропонується доставляти вбитих та поранених до найближчих цивільних лікарень та медичних пунктів. «При цьому, командуванням 2 АК наказано приховувати втрати шляхом оформлення поранених та вбитих як постраждалих внаслідок нещасних випадків», - повідомляє ГУР.
    «Прийняття рішення про надання медичного забезпечення військовослужбовцям полку на базі цивільних лікарень викликало обурення особового складу та призвело до збільшення кількості бажаючих звільнитись за будь-яких умов», - інформує розвідка.

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