Ватажок «ДНР» Захарченко хоче, аби йому допоміг Трамп
- Сьогодні, 16:33
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Захарченко заявив, що президент США може вплинути на небажання Києва вести переговори з бойовиками
Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко сподівається, що новий президент США Дональд Трамп в українському питанні дотримуватиметься «принципів розумного егоїзму».
Про це лідер бойовиків написав у соцмережі, повідомляє «Остров».
Трохи пізніше Захарченко спробував пояснити, що саме мав на увазі, коли писав свій пост.
«Що таке розумний егоїзм США? Залишитися в Україні - підвищити для себе ризики і витрати. Навіщо? Краще посадити Київ за стіл переговорів з нами», - зазначив він.
Як пише видання, «зараз важко сказати, чи знає Дональд Трамп про існування Олександра Захарченка».
Нагадаємо, церемонія інавгурації президента США Дональда Трампа пройшла в Вашингтоні в п'ятницю, 20 січня.