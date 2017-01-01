На Луганщині судитимуть чотирьох суддів, які працюють на терористів

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Органом досудового розслідування судді оголошені у розшук

Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох суддів, які займають посади у так званій «ЛНР». Про це повідомила прес-служба прокуратури.

«Прокуратурою Луганської області в порядку спеціального досудового розслідування до суду направлено обвинувальні акти стосовно чотирьох суддів, які займають посади суддів у так званій «судовій гілці влади» терористичної організації «ЛНР», за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь та сприяння діяльності терористичної організації)», - йдеться у повідомленні.

«У ході спеціального досудового розслідування встановлено, що означені особи, будучи діючими суддями Краснолуцького та Брянківського міських судів Луганської області, поділяючи погляди учасників терористичної організації «ЛНР», з метою укріплення незаконної влади та бажаючи сприяти її діяльності, стали активними учасниками терористичної організації», - інформує прокуратура.

Встановлено, що з вересня 2015 року і по теперішній час вказані особи, перебуваючи на тимчасово окупованій території, здійснюють правосуддя від імені «ЛНР» та виносять незаконні рішення, що суперечить основоположним принципам Конституції України, а також іншим законодавчим актам України.

Оскільки вказані особи переховуються від слідства та суду, органом досудового розслідування вони оголошені у розшук.Санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.