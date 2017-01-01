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    На Луганщині військові декомунізували пам’ятник Леніну

    • Сьогодні, 04:49
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    Новий пам'ятник
    Новий пам'ятник

    Оновлений пам’ятник більше припав до душі бійцям АТО

    Бійці Збройних сил України в одному з польових таборів вирішили перетворити пам'ятник Леніну на Тараса Шевченка.

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    Про це повідомляє прес-служба Луганської військово-цивільної адміністрації.

    «За допомогою звичайного цементу та фарб вони зробили чудовий пам’ятник Тарасові Шевченку, в руках якого замість «статуту партії» червоних диктаторів опинився безсмертний «Кобзар», - йдеться у повідомленні.

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    Таким чином військові вирішили підтримати процес декомунізації.

    В адміністрації додають, що новий культурний об’єкт швидко став головною визначною пам’яткою і бажаним місцем для фотографування серед бійців АТО.

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    АТО ЗСУ Луганщина військові Тарас Шевченко
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