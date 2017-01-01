Поранених в зоні АТО волонтерів прооперували

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Юлія Толмачова

Життю Юлії Толмачової та Сергія Адам’яка нічого не загрожує

Військові медики прооперували поранених напередодні під Зайцевим волонтерів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Протягом години поранених доставили до Бахмутської центральної районної лікарні, де їх прооперували військові лікарі.

Координатор групи військових лікарів полковник Володимир Роговський розповів, що Юлія Толмачова отримала вогнепальне осколкове поранення м’яких тканин голови та струс головного мозку легкого ступеня. Її колега Сергій Адам’як зазнав важкого вогнепального поранення лівої руки.

Оперативне втручання пройшло без ускладнень. Загрози життю обох пацієнтів немає. Завдячуючи координаційній раді допомоги пораненим, обох пацієнтів евакуйовано до Дніпра.

Як повідомляв «Главком», волонтерський автобус «Мерседес Віто» обстріляли, ймовірно, снайпери. Вогонь вели розривними кулями.