На Львівщині 13-річний школяр отруївся алкоголем

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Школяр викрав з дому спиртне для того, щоб відсвяткувати день народження своєї сестри

На Золочівщині госпіталізували неповнолітнього, який отруївся алкоголем. Про це повідомила прес-служба нацполіції у Львівській області.

В Золочівський відділ поліції 13 лютого надійшло повідомлення від лікаря приймального відділення місцевої лікарні про те, що до них доставлено неповнолітнього хлопця, в якого медики діагностували «алкогольне отруєнням».

Правоохоронці встановили, що 13-річний мешканець одного із сіл району викрав з дому спиртне для того, щоб відсвяткувати день народження своєї сестри. Наразі поліцейські з’ясовують де і з ким школяр вживав алкоголь.

На матір неповнолітнього складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Жінці загрожує штраф у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.