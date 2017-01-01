На Мальті обвалилась легендарна скеля з фільму «Гра престолів»

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Так раніше виглядала арка

Прем’єр Мальти назвав цю подію «сумним днем»

На острові Гоцо, який входить до Мальтійського архіпелагу, обвалилась скеля у формі арки, відома як «Блакитне вікно». Вона вважалася однією з найбільш популярних пам'яток Мальти, повідомляє ВВС.

Арка обрушилася під час шторму на морі, причому під воду пішла не лише верхня частина, але і опора.

У 2013 році геологи заявили про неминуче руйнування арки, проте припустили, що це станеться ще через декілька десятків років. Туристи нерідко ігнорували знаки, що забороняли ходити по арці.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат написав, що «прийшов той сумний день, про який попереджали вчені».

«Блакитне вікно» як частина бухти Двейра було запропоновано Мальтою на включення у список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Арка кілька разів з'являлася в кіно і в телевізійних фільмах, у тому числі в «Одіссеї» Андрія Кончаловского і «Грі престолів».