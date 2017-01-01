Окупаційний суд Криму визнав законною спробу допиту адвоката Полозова

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Микола Полозов

Спостерігачі зустріли рішення судді вигуками «Ганьба!»

Підконтрольний російській окупаційній владі Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу адвоката Миколи Полозова на постанову суду першої інстанції про дозвіл слідчому ФСБ Ігорю Скрипці допитати його як свідка у «справі Умерова».

Як повідомляє «Крим.Реалії», на сьогоднішньому засіданні Верховний суд Криму залишив рішення Київського райсуду Сімферополя про допит Полозова чинним і фактично визнав законним його затримання 25 січня.

За словами кореспондента «Радіо Свобода», який був у залі засідання суду, спостерігачі зустріли рішення судді вигуками «Ганьба!».

Як повідомлялось, 25 січня співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі (окупований Крим) адвоката Миколу Полозова. Сам російський адвокат Микола Полозов кваліфікує своє затримання в Криму як викрадення і має намір оскаржити в суді і в Федеральній палаті адвокатів дії ФСБ у Криму.

Нагадаємо, раніше підконтрольний Росії Київський суд Сімферополя розглянув звернення слідчого ФСБ РФ дозволити викликати на допит адвоката Миколу Полозова як свідка у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Адвокат вважає, що таким чином слідство у справі Умерова хоче вивести його з процесуального статусу захисника на майбутньому судовому процесі.