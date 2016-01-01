На новорічні свята КПВВ на Донбасі працюватимуть у посиленому режимі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

КПВВ на Донбасі

В найбільш навантажених КПВВ в Новотроїцькому, Мар'їнці і Майорську прикордонники, і фіскали, і СБУ збільшать кількість своїх представників

На новорічні і різдвяні свята на всіх КПВВ на Донбасі буде збільшено кількість персоналу, аби розвантажити черги і максимально сприяти проходженню громадянами цих блокпостів. Про це повідомилана своїй сторінці в Facebook перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, посилаючись на інформацію керівництва Державної прикордонної служби.

«В найбільш навантажених КПВВ в Новотроїцькому, Мар'їнці і Майорську будуть збільшені зміни, збільшать своїх представників всі служби: і прикордонники, і фіскали, і СБУ. Таку важливу інформацію сьогодні я отримала від керівництва Державної прикордонної служби», - написала вона.

Геращенко зазначила, що робота гуманітарної групи в Мінську - «це не лише питання заручників, а десятки інших важких, марудних, важливих для людей по обидві сторони лінії зіткнення проблем». «Одна з найактуальніших - робота КПВВ. Завдяки співпраці українських представників гуманітарної групи з СБУ, керівництвом АТО і іншими силовими структурами нам вдалося знайти компроміс і збільшити дозвіл на перевезення особистого багажу фізичними особами до 75 кг», - повідомила вона.

Геращенко підкреслила, що мета України - аби КПВВ зникли з української землі взагалі. «Це стане можливим після відновлення контролю над україно-російським кордоном», - зазначила вона.