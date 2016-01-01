СБУ викрила у зоні АТО дві схованки зі зброєю

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Вилучена зі схованки зброя

Зокрема, зі схованки вилучили дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22

Служба безпеки України викрила у районі проведення антитерористичної операції дві схованки зі зброєю. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Зі схронів, що були облаштовані у Донецькій (с. Широкине) та Луганській (с. Олексіївка) областях оперативники спецслужби вилучили дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, п’ять мисливських рушниць, одинадцять гранат та понад три тисячі набоїв різного калібру», - йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії.