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    На Одещині через обвал будівлі загинув хлопчик

    • Сьогодні, 11:10
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    Ще один хлопчик 2005 р.н. отримав травми

    У неділю, 5 березня, в смт Любашівка, що на Одещині, виникло обрушення залізобетонної балки перекриття двірного отвору та часткове обвалення даху одноповерхової нежитлової будівлі орієнтовно на площі 20 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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    Повідомлення до Служби порятунку «101» надійшло о 15:05.

    В результаті обвалу загинув хлопчик 2005 р.н. та постраждав хлопчик 2005 р.н. Загиблого хлопчика о 16:05 рятувальники вилучили з-під завалу.

    Постраждалого хлопчика каретою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до Любашівської районної лікарні.

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