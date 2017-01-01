Кількість потонулих рибалок на Одещині збільшилась до п’яти осіб

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Рятувальник

Рятувальники виявили тіла ще двох рибалок

У селі Надлиманське на Одещені в Дністровському лимані, де напередодня потонули троє рибалок, при повторній перевірці місця події рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«25 лютого для додаткової перевірки місця події були направлені водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДержНС України в Одеській області. Відділенням водолазно-рятувальної частини АРЗ СП під час проведення повторного обстеження акваторії Дністровського лиману поблизу селища Надлиманське у воді були виявлені тіла ще двох загиблих, особисті дані встановлюються. Обстеження акваторії триває», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», у селі Надлиманське в Дністровському лимані на Одещині під час риболовлі провалилися під кригу та потонули троє рибаків. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. На відстані понад 400 м від берега перебувало ще п’ять осіб. До прибуття рятувальників троє з них самостійно вибралися до берега, ще двоє - після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.