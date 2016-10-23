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Жорстоке вбивство дівчинки сталося у одному із сіл Одещини ще у вересні 2015 року

Апеляційний суд Одеської області підтвердив вирок Татарбунарського райсуду, який визнав винним у вбивстві при обтяжуючих обставинах і розбещенні 6-річної мешканки села Червоне Тарутинського району 54-річного односельчанина загиблої.

Чоловік засуджений до довічного ув'язнення. Крім того, він повинен виплатити мільйон гривень моральної шкоди сім'ї убитої дівчинки.

Трагедія, про яку йде мова, сталася у вересні 2015 року. Шестирічна Аня Гоцуленко проживала з батьками і 11-річним братом. Мати і батько алкогольними напоями не зловживають, на життя заробляють виконанням сільськогосподарських робіт в місцевому фермерському господарстві.

Нагадаємо, 14 вересня в Тарутинський райвідділ надійшло повідомлення від 32-річної мешканки села про те, що напередодні ввечері її 6-річна донька зникла за невідомих обставин.

З'ясувалося, що в день зникнення дитина разом з мамою допомагала збирати врожай винограду односельчанина. Після закінчення роботи, дівчинка повідомила своїй подружці, що «йде дивитися телевізор до дядька» - знайомого її батьків.

Під час пошуків дитини 54-річний чоловік стверджував, що дівчинка до нього не приходила.

Однак пізніше правоохоронці за допомогою службового собаки виявили тіло дівчинки в його будинку. Воно виявилося закопаним в підвальному приміщенні. Також під час огляду місця події правоохоронці вилучили одяг і речі, що належали дівчинці.

Наразі вирок вступив в силу: вбивця шестирічної дівчинки з Одеської області проведе решту життя за гратами.

Джерело: Думская