На Одещині через снігопад знову перекрили дороги

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Залізничні вокзали та аеропорти в країні працюють у звичайному режимі

У середу, 11 січня, з 12-ї години через складні погодні умови обмежено рух на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у напрямку на Таганрог та М-15 Одеса – Рені.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«В Одеській області через складні погодні умови (снігопад, хуртовини) залишається закритим рух для всіх видів транспорту на таких автодорогах: М-15 Одеса – Рені. З 12:00 11 січня обмежено рух для великовагового транспорту на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у напрямку на Таганрог», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території Одеської області від «Укравтодору» залучено 267 од. тех. та 295 осіб, від ДСНС – 5 од. тех. та 19 осіб о/с.

Як повідомлялося, 11 січня заборонено рух автомобільного транспорту на дорогах загального користування державного та місцевого значення на території 10 районів Одеської області – Арцизького, Болградського, Біляївського, Білгород-Дністровського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського та Татарбунарського.

Залишається обмеженим рух для великовагового транспорту на автошляху Кіровоград – Платонове.

За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, через складні погодні умови, зокрема сильний снігопад та хуртовину, з 00 год. до 9 годин ранку 11 січня заборонявся рух автотранспорту на території 12 районів Одещини.