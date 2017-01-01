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    На орбіту запустили перший за 25 років німецький супутник

    • Сьогодні, 08:16
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    Супутник&nbsp;<span class="apple-converted-space"><span lang="UK">Hispasat 36W-1</span></span>
    Супутник Hispasat 36W-1

    Телекомунікаційний супутник обслуговуватиме частину Південної Америки й Європи

    У ніч на суботу, 28 січня, вперше за останні 25 років в космос запущено телекомунікаційний супутник, розроблений і вироблений в Німеччині.

    Російська ракета-носій «Союз-СТ-Б» із супутником Hispasat 36W-1 стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані о третій годині за київським часом, повідомляє DW.

    «Hispasat 36W-1 повинен працювати на висоті 36 тисяч кілометрів на геостаціонарній орбіті та надаватиме телекомунікаційні сервіси регіонам Південної Америки та Європи, а також Канарським островам», - йдеться в повідомленні.

    Цей супутник іспанської телекомунікаційної компанії Hispasat - перший, побудований на базі нової космічної платформи для відносно невеликих, тритонних супутників SmallGEO. Вона була створена бременською компанією OHB System в рамках програми Європейського космічного агентства (ESA). Термін служби супутника, вартість якого становить близько 240 мільйонів євро, становить 15 років.

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    Німецький центр авіації та космонавтики (DLR) фінансує програму SmallGEO в розмірі 150 мільйонів євро з коштів федерального міністерства економіки, надаючи їй, таким чином, найбільшу фінансову підтримку.

    Перший політ в рамках SmallGEO вважається в ФРН важливим рубежем, оскільки Німеччина вперше більш ніж за 25 років знову створила супутник для важливого з комерційної точки зору телекомунікаційного ринку.

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