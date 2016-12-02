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    Росія не може відправити своїх астронавтів у космос через відсутність скафандрів

    • Сьогодні, 10:35
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    У РФ заявили, що немає екстреної необхідності в тому, щоб здійснити вихід у відкритий космос цього року

    Єдиний запланований на 2017 рік вихід російських астронавтів у відкритий космос можуть перенести через втрату скафандра нового покоління «Орлан-МКС» внаслідок аварії вантажного корабля «Прогрес МС-04».

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    Про це заявив виконавчий директор «Роскосмосу» з пілотованих космічних програм Сергій Крикальов, повідомляють російські ЗМІ.

    «Поки що (один запланований на цей рік вихід у відкритий космос) залишається, але він планувався, зокрема, для випробування нових скафандрів, а один зі скафандрів не було доправлено. Через те, що частину обладнання ми втратили, зараз переглянуть програму виходів», – сказав Крикальов.

    За його словами, немає екстреної необхідності в тому, щоб провести вихід у відкритий космос цьогоріч.

    Нагадаємо, 1 грудня російський вантажний космічний корабель «Прогрес МС-04», що прямував до Міжнародної космічної станції, втратив зв'язок із Землею, після чого його уламки було знайдено в Туві.

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