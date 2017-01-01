На полігоні Широкий Лан почали будівництво вартістю 370 мільйонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Широкий Лан

Для військових до кінця року мають побудувати бригадний табір

На військовому полігоні Широкий Лан почали будівництво бригадного табору за 370 мільйонів, який повинні побудувати до кінця 2017-го року.

Про це в Фейсбуці повідомив радник президента Юрій Бірюков.

«На об'єкт виділено 370 мільйонів гривень, і ось тут можна 100500 різних епітетів говорити, але факт залишається фактом: ніколи на жоден об'єкт в рамках одного року не виділялися гроші подібних масштабів», - написав Бірюков.

За його словами, на полігоні буде 11 казарм, будівля їдальні з харчоблоком, медичний центр та штаб. А в казармі особового складу, яка розрахована на проживання двох рот, буде спальне приміщення, спальне приміщення офіцерів, туалети-умивальники, душові, прально-сушильна та кімната відпочинку особового складу.

«І все це повинно бути побудовано до кінця цього року - звіт міністру оборони щотижня», - наголосив Бірюков.