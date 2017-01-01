На полігоні Широкий Лан почали будівництво вартістю 370 мільйонів
- Сьогодні, 15:16
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Для військових до кінця року мають побудувати бригадний табір
На військовому полігоні Широкий Лан почали будівництво бригадного табору за 370 мільйонів, який повинні побудувати до кінця 2017-го року.
Про це в Фейсбуці повідомив радник президента Юрій Бірюков.
«На об'єкт виділено 370 мільйонів гривень, і ось тут можна 100500 різних епітетів говорити, але факт залишається фактом: ніколи на жоден об'єкт в рамках одного року не виділялися гроші подібних масштабів», - написав Бірюков.
За його словами, на полігоні буде 11 казарм, будівля їдальні з харчоблоком, медичний центр та штаб. А в казармі особового складу, яка розрахована на проживання двох рот, буде спальне приміщення, спальне приміщення офіцерів, туалети-умивальники, душові, прально-сушильна та кімната відпочинку особового складу.
«І все це повинно бути побудовано до кінця цього року - звіт міністру оборони щотижня», - наголосив Бірюков.