На полігоні в Житомирській області загинув військовий

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Навчання на військовому полігоні

Внаслідок розриву гранати РПГ-22 сержант дістав тілесні ушкодження, від яких помер

У п’ятницю, 24 лютого, на полігоні в Житомирській області через розрив гранати загинув військовий. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

«Встановлено, що 24 лютого 2017 року на території полігону під час проведення підготовки тактичного поля для проведення стрільб сержант, який обіймав посаду радіотелефоніста військової частини, внаслідок розриву гранати РПГ-22 дістав тілесні ушкодження, від яких помер», – ідеться в повідомленні.

На місце пригоди виїхала група прокурорсько-слідчих працівників військової прокуратури разом з експертами для проведення першочергових слідчих дій – огляду місця події, допиту свідків, вилучення всіх необхідних документів.

Військовою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військових посадових осіб до військової служби в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу.