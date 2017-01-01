Внаслідок пожежі в Житомирській області загинули мати із сином

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Пожежа

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі

5 січня вранці сталася пожежа у приватному житловому будинку в с. Селянщина Черняхівського району Житомирської області, внаслідок якої загинуло двоє осіб.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 7:55 від сусідів, які вранці побачили дим, що виходив з будівлі.

«За вказаною адресою виїхав черговий караул вогнеборців... З’ясувалося, що вогонь уже встиг охопити кухню будинку, загальною площею 9 кв. м . Там же біля електричної плити рятувальники виявили осередок займання. Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби у спальній кімнаті будинку рятувальники виявили тіла двох осіб без ознак життя – 80-річної власниці житла та її 44-річного сина», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники пожежу локалізували о 8:40, ліквідація ж відбулась о 10:27.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку у приміщенні кухні.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Наразі всі остаточні обставини пригоди встановлюються фахівцями.