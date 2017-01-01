Внаслідок пожежі в Житомирській області загинули мати із сином
- Вчора, 10:58
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Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі
5 січня вранці сталася пожежа у приватному житловому будинку в с. Селянщина Черняхівського району Житомирської області, внаслідок якої загинуло двоє осіб.
Як повідомляє прес-служба ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 7:55 від сусідів, які вранці побачили дим, що виходив з будівлі.
«За вказаною адресою виїхав черговий караул вогнеборців... З’ясувалося, що вогонь уже встиг охопити кухню будинку, загальною площею
Рятувальники пожежу локалізували о 8:40, ліквідація ж відбулась о 10:27.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку у приміщенні кухні.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Наразі всі остаточні обставини пригоди встановлюються фахівцями.