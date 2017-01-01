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    Внаслідок пожежі в Житомирській області загинули мати із сином

    • Вчора, 10:58
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    Пожежа
    Пожежа

    Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі

    5 січня вранці сталася пожежа у приватному житловому будинку в с. Селянщина Черняхівського району Житомирської області, внаслідок якої загинуло двоє осіб.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 7:55 від сусідів, які вранці побачили дим, що виходив з будівлі.

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    «За вказаною адресою виїхав черговий караул вогнеборців... З’ясувалося, що вогонь уже встиг охопити кухню будинку, загальною площею 9 кв. м. Там же біля електричної плити рятувальники виявили осередок займання. Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби у спальній кімнаті будинку рятувальники виявили тіла двох осіб без ознак життя – 80-річної власниці житла та її 44-річного сина», – йдеться у повідомленні ДСНС.

    Рятувальники пожежу локалізували о 8:40, ліквідація ж відбулась о 10:27.

    Вогнем знищено речі домашнього вжитку у приміщенні кухні.

    Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

    Наразі всі остаточні обставини пригоди встановлюються фахівцями.

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