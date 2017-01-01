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    На рахунки Держказначейства «впали» конфісковані у Януковича $1,4 млрд

    • Сьогодні, 12:59
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    Сьогодні була натиснута кнопка, і гроші із заблокованих рахунків були зараховані на рахунки Держказначейства, - Порошенко

    Конфісковані кошти - $1,4 млрд - екс-президента Віктора Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства.

    Про це повідомив президент Петро Порошенко в ході передачі військової техніки Державній прикордонній службі.

    «Я приїхав сюди після доповіді генерального прокурора і секретаря РНБО про те, що завершено слідство, прийнято рішення суду і сьогодні в 00.00 воно вступило в законну силу, про конфіскацію $ 1 млрд 400 млн, які належали колишньому президенту... Сьогодні була натиснута кнопка, і гроші із заблокованих рахунків були зараховані на рахунки Держказначейства», - сказав Порошенко.

    Як відомо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.

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