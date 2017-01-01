На рахунки Держказначейства «впали» конфісковані у Януковича $1,4 млрд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні була натиснута кнопка, і гроші із заблокованих рахунків були зараховані на рахунки Держказначейства, - Порошенко

Конфісковані кошти - $1,4 млрд - екс-президента Віктора Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства.

Про це повідомив президент Петро Порошенко в ході передачі військової техніки Державній прикордонній службі.

«Я приїхав сюди після доповіді генерального прокурора і секретаря РНБО про те, що завершено слідство, прийнято рішення суду і сьогодні в 00.00 воно вступило в законну силу, про конфіскацію $ 1 млрд 400 млн, які належали колишньому президенту... Сьогодні була натиснута кнопка, і гроші із заблокованих рахунків були зараховані на рахунки Держказначейства», - сказав Порошенко.

Як відомо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.