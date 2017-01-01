На ринку в Одесі знов стріляли: поранено жінку

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Чоловік затриманий і доставлений у відділення поліції для з'ясування обставин

В Одесі біля Старокінного ринку стався конфлікт зі стріляниною.

Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.

Інцидент стався об 11 год. біля ринку «Старокінний». На місце події була направлена слідчо-оперативна група поліції.

По прибуттю на місце попередньо зі свідчень очевидців поліцейські встановили, що мешканець Біляївського району реалізовував тварину біля ринку «Старокінний». Поруч проходив односелець, із яким в нього були давні неприязні відносини. Між чоловіками спалахнула словесна перепалка, яка переросла в конфлікт.

У подальшому продавець дістав з припаркованогопоруч автомобілю обріз рушниці та почав погрожувати своєму опонентові.

У конфлікт між чоловіками втрутилася реалізатор кави, яка в момент стрільби схопилась за обріз та нахилила його до низу. В результаті пострілу жінка отримала вогнепальне поранення ноги. Її госпіталізовано до медичного закладу.

Правопорушника доставлено до Портофранківського відділення поліції.

Нагадаємо, раніше в Одесі застрелився зловмисник, який на ринку поранив пенсіонера.