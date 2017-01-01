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    На ринку в Одесі знов стріляли: поранено жінку

    • Сьогодні, 16:22
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    Чоловік затриманий і доставлений у відділення поліції для з'ясування обставин

    В Одесі біля Старокінного ринку стався конфлікт зі стріляниною.

    Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.

    Інцидент стався об 11 год. біля ринку «Старокінний». На місце події була направлена слідчо-оперативна група поліції.

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    По прибуттю на місце попередньо зі свідчень очевидців поліцейські встановили, що мешканець Біляївського району реалізовував тварину біля ринку «Старокінний». Поруч проходив односелець, із яким в нього були давні неприязні відносини. Між чоловіками спалахнула словесна перепалка, яка переросла в конфлікт.

    У подальшому продавець дістав з припаркованогопоруч автомобілю обріз рушниці та почав погрожувати своєму опонентові.

    У конфлікт між чоловіками втрутилася реалізатор кави, яка в момент стрільби схопилась за обріз та нахилила його до низу. В результаті пострілу жінка отримала вогнепальне поранення ноги. Її госпіталізовано до медичного закладу.

    Правопорушника доставлено до Портофранківського відділення поліції.

    Нагадаємо, раніше в Одесі застрелився зловмисник, який на ринку поранив пенсіонера.

     

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    стрілянина Одеса
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