На розмінування військової бази під Балаклією потрібно два місяці

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Фото: Rulez-t.info (архів) Нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії

Загрози для екологічної безпеки немає

Міністерство оборони розглядає можливість повернення військовослужбовців у військову частину в Балаклії Харківської області після розмінування території. Про це начальник департаменту екологічної безпеки Міноборони Максим Комісаров повідомив «Українським новинам».

Комісаров зазначив, що остаточного рішення поки що немає. За його словами, для повного розмінування території військової бази необхідно два місяці.

Він також повідомив, що загрози екологічної безпеки для жителів Балаклії немає.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського, сума збитків становить 1 мільярд доларів.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Як повідомляв «Главком», імовірно, влада знала про можливі вибухи у Балаклії.

Також «Главкому» стало відомо, що це не перший теракт у Балаклії. З іншого кримінального провадження, що розміщене у судовому реєстрі, випливає, що два роки тому на цих же складах «сталися вибухи та займання предметів, схожих на запалювальні міни-гранати».