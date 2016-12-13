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www.rbc.ua 23 березня вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Напередодні вибухів у Балаклії на військові склади було відкомандировано антидиверсійний спецпідрозділ «Сармат» для захисту від терористичних посягань

Військові знали про ймовірні диверсії чи терористичні посягання на склади боєприпасів у Балаклії. Про це «Главкому» стало відомо з ухвали Київського районного суду Харкова від 31 березня.

Зокрема у ході досудового слідства встановлено, що напередодні вибухів, які стались 23 березня, до частини було відкомандировано 18 військовослужбовців спецпідрозділу «Сармат» для «захисту важливих об'єктів військового значення від диверсійних та терористичних посягань».

Тим не менш, 23 березня до військової частини А1352 (Балаклія, Харківської області – Ред.) таки потрапили сторонні особи, які здійснили «диверсійні дії, в результаті чого відбулись вибухи боєприпасів на технічній території арсеналу».

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського, сума збитків становить 1 мільярд доларів.

Також «Главкому» стало відомо, що це не перший теракт в Балаклії. З інщого кримінального провадження, що розміщене у судовому реєстрі, випливає, що два роки тому на цих же складах «відбулися вибухи та займання предметів схожих на запалювальні міни-гранати».