На стіну з Мексикою Трампу не вистачає $21 млрд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прикордонний комплекс завдовжки 2000 км має являти собою систему стін і парканів

США наразі може витратити лише $20 млн на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані міністерства внутрішньої безпеки США (МВБ).

За даними МВБ, на будівництво стіни необхідно $21,6 млрд. Повідомляється, що $9,3 млн потрібно для будівництва милі паркану і $17,8 млн – милі стіни.

Наразі на стіну з Мексикою виділено лише $20 млн.

Адміністрація президента Трампа сподівається переконати Конгрес виділити додаткові кошти, щоб реалізувати цей проект.

Раніше повідомлялося, що будівництво стіни між США і Мексикою планують завершити до 2019 року.

Трамп також має намір ввести імпортний податок на товари з Мексики і спрямувати отримані кошти на фінансування стіни вздовж кордону з цією країною.