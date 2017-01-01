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    На стіну з Мексикою Трампу не вистачає $21 млрд

    • Сьогодні, 10:03
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    Прикордонний комплекс завдовжки 2000 км має являти собою систему стін і парканів

    США наразі може витратити лише $20 млн на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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    Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані міністерства внутрішньої безпеки США (МВБ).

    За даними МВБ, на будівництво стіни необхідно $21,6 млрд. Повідомляється, що $9,3 млн потрібно для будівництва милі паркану і $17,8 млн – милі стіни.

    Наразі на стіну з Мексикою виділено лише $20 млн.

    Адміністрація президента Трампа сподівається переконати Конгрес виділити додаткові кошти, щоб реалізувати цей проект.

    Раніше повідомлялося, що будівництво стіни між США і Мексикою планують завершити до 2019 року.

    Трамп також має намір ввести імпортний податок на товари з Мексики і спрямувати отримані кошти на фінансування стіни вздовж кордону з цією країною.

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