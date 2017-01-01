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    Президент Мексики передумав їхати в США

    • Сьогодні, 20:04
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    Енріке Пенья Ньєто
    Енріке Пенья Ньєто

    Зустріч з Дональдом Трампом мала відбутись 31 січня

    Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто сьогодні вирішив скасувати свій візит у Вашингтон. Про це близько години тому мексиканський лідер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Переговори з президентом США Дональдом Трампом були заплановані на 31 січня.

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    Як писав «Главком», в адміністрації Енріке Пенья Ньєто розглядалась можливість скасування американського візиту після зростаючого обурення в Мексиці через рішення Трампа будувати стіну

    Також президент США наполягає на тому, щоб Мексика взяла на себе фінансове навантаження під час будівництва стіни. 

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    США Дональд Трамп Мексика
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