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    На Тернопільщині депутат міськради попався на хабарі

    • Вчора, 23:12
    • Розсилка

    Народний обранець вимагав за позитивне вирішення питання дві тисячі доларів

    Співробітники СБУ викрили на хабарництві одного з депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області. За отримання позитивного рішення земельної комісії та сесії міської ради щодо передачі кількох земельних ділянок у власність і оренду здирник вимагав у мешканця райцентру дві тисячі доларів США.

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    Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

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    На Тернопільщині депутат міськради попався на хабарі
    На Тернопільщині депутат міськради попався на хабарі
    На Тернопільщині депутат міськради попався на хабарі

    Оперативники спецслужби затримали зловмисника у центрі Бережан під час передачі йому обіцяної «винагороди». Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, що вчора правоохоронцям попався керівник комунального підприємства м. Кам’янске на Дніпропетровщині, який вимагав за поставку паливно-мастильних матеріалів 20 відсотків «відкату». Сума коштів, яку повинні були сплатити посадовцю становила 10 тисяч гривень.

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