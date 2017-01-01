На Тернопільщині депутат міськради попався на хабарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний обранець вимагав за позитивне вирішення питання дві тисячі доларів

Співробітники СБУ викрили на хабарництві одного з депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області. За отримання позитивного рішення земельної комісії та сесії міської ради щодо передачі кількох земельних ділянок у власність і оренду здирник вимагав у мешканця райцентру дві тисячі доларів США.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у центрі Бережан під час передачі йому обіцяної «винагороди». Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вчора правоохоронцям попався керівник комунального підприємства м. Кам’янске на Дніпропетровщині, який вимагав за поставку паливно-мастильних матеріалів 20 відсотків «відкату». Сума коштів, яку повинні були сплатити посадовцю становила 10 тисяч гривень.