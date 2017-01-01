На Дніпропетровщині чиновник вимагав 20% «відкату» за поставку палива

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Обшук у хабарника

Слідчі зафіксували одержання керівником комунального підприємства першої частини хабара

Керівник комунального підприємства м. Кам’янске на Дніпропетровщині вимагав за поставку паливно-мастильних матеріалів 20 відсотків «відкату» . Сума коштів, яку повинні були сплатити посадовцю становила 10 тисяч гривень.

За даним фактом слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області було відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що за укладання догову та його щомісячну пролонгацію директор комунального підприємства вимагав від представника товариства кошти у розмірі 20 відсотків від суми договору.

Загальна сума угоди - 50 тисяч гривень. З даним товариством був укладений договір на поставку паливно-мастильних матеріалів. Товариство виконало умови договору та здійснило поставку палива. Однак, директор комунального підприємства відмовлявся перераховувати кошти без отримання «своїх» 10 тисяч гривень.

Неправомірну вигоду посадовець попросив перерахувати на власну банківську картку.

Оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції та слідчі обласної прокуратури зафіксували одержання ним першої частини хабара у сумі 4,3 тисячі гривень.

Директорові комунального підприємства тепер загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень або арешт на строк від 3-х до 6-ти місяців, або позбавлення волі на строк від 2-х до 4-х років.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що вчора слідчими Генпрокуратури повідомлено про підозру колишньому заступнику голови Київської міської державної адміністрації - начальнику Головного управління земельних ресурсів у справі незаконного узгодження передачі кооперативу 65,1 га землі на 1,4 мільярда гривень