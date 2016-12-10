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    На Титан сів зонд Huygens. NASA показало, як це було

    • Сьогодні, 12:30
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    Малюнок зонда&nbsp;Huygens
    Малюнок зонда Huygens

    Апарат під час посадки робив знімки і передавав іх на орбітальну станцію Cassini

    NASA оприлюднило відео спуску зонду Huygens на супутник Сатурна Титан.

    Ролик змонтований із фотографій, знятих апаратом в ході місії, і розміщений на офіційному YouTube-каналі агентства.

    Місія із запуску зонда є спільним проектом NASA і EKA (Європейське космічне агентство), а також Італійського космічного агентства.

    Головною метою місії є дослідження планети Сатурн, її кілець і найбільшого супутника - Титана.

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    Відомо, що запуск місії відбувся 15 жовтня 1997 року. У 2004 році супутник Cassini вийшов на орбіту Сатурна. В цьому ж році від нього відокремився зонд Huygens, який в 2005 році висадився на Титані.

    Титан - найбільший супутник Сатурна, який за своїми розмірами перевищує Місяць майже вдвічі. Він також є другим за величиною супутником Сонячної системи (після Ганімеда - супутника Юпітера). Температура на планеті складає мінус 180 градусів.

    Раніше NASA опублікувало якісний знімок Пандори - супутника Сатурна, має неправильну форму.

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