На Титан сів зонд Huygens. NASA показало, як це було



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Малюнок зонда Huygens

Апарат під час посадки робив знімки і передавав іх на орбітальну станцію Cassini

NASA оприлюднило відео спуску зонду Huygens на супутник Сатурна Титан.

Ролик змонтований із фотографій, знятих апаратом в ході місії, і розміщений на офіційному YouTube-каналі агентства.

Місія із запуску зонда є спільним проектом NASA і EKA (Європейське космічне агентство), а також Італійського космічного агентства.

Головною метою місії є дослідження планети Сатурн, її кілець і найбільшого супутника - Титана.

Відомо, що запуск місії відбувся 15 жовтня 1997 року. У 2004 році супутник Cassini вийшов на орбіту Сатурна. В цьому ж році від нього відокремився зонд Huygens, який в 2005 році висадився на Титані.

Титан - найбільший супутник Сатурна, який за своїми розмірами перевищує Місяць майже вдвічі. Він також є другим за величиною супутником Сонячної системи (після Ганімеда - супутника Юпітера). Температура на планеті складає мінус 180 градусів.

Раніше NASA опублікувало якісний знімок Пандори - супутника Сатурна, має неправильну форму.