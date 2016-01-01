Запуск ракети Falcon 9: прихильник ідеї колонізації Марса Ілон Маск не зміг спостерігати за моніторами і вибіг на вулицю

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Як Ілон Маск спостерігає за запуском Falcon 9

National Geographic показав відео того, як відбувався запуск ракети Falcon 9 і як його переживав засновник компанії SpaceX Ілон Маск.

Запуск успішно пройшов 21 грудня на мисі Канаверал. Ракета доставила 11 супутників на орбіту і перший ступінь успішно приземлилася.

Чекаючи, Маск не став спостерігати за моніторами і вибіг на вулицю, а коли всі чекають приземлення першого ступеня і вона затримується, Маск хвилюється і каже: «Де вона? Це погано. Це дійсно погано».

На відео також показана реакція команди SpaceX. «Подивися на це. Подивися, вона просто стоїть!», - Каже один із членів команди, показуючи, що ступінь приземлилася на платформу.