Запуск ракети Falcon 9: прихильник ідеї колонізації Марса Ілон Маск не зміг спостерігати за моніторами і вибіг на вулицю
- Сьогодні, 08:06
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Як Ілон Маск спостерігає за запуском Falcon 9
National Geographic показав відео того, як відбувався запуск ракети Falcon 9 і як його переживав засновник компанії SpaceX Ілон Маск.
Запуск успішно пройшов 21 грудня на мисі Канаверал. Ракета доставила 11 супутників на орбіту і перший ступінь успішно приземлилася.
Чекаючи, Маск не став спостерігати за моніторами і вибіг на вулицю, а коли всі чекають приземлення першого ступеня і вона затримується, Маск хвилюється і каже: «Де вона? Це погано. Це дійсно погано».
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На відео також показана реакція команди SpaceX. «Подивися на це. Подивися, вона просто стоїть!», - Каже один із членів команди, показуючи, що ступінь приземлилася на платформу.