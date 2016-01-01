В Росії не змогли запустити ракету через сміття в двигуні
- 26 Грудня, 20:23
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Розсилка
Запуск ракети попередньо перенесений на другу декаду січня 2017 року
У Росії пуск ракети Протон попередньо перенесли на другу декаду січня після виявлення сміття в двигуні ракети.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в ракетно-космічній галузі.
За даними співрозмовника агентства, запуск ракети з американським супутником зв'язку EchoStar 21 попередньо перенесений на другу декаду січня 2017 року.
Причиною перенесення могло стати виявлене в двигуні ракети сміття, повідомило джерело.
«У рульових двигунах одного із ступенів ракети-носія знайшли сміття. Двигун виробництва Воронезького механічного заводу, туди направлять комісію для перевірки. Прийнято рішення замінити двигун і ведучі до нього трубопроводи, провести повну дефектацию виробу», - сказав співрозмовник агентства.
Раніше Центр імені Хрунічева (виробник ракети Протон-М) повідомив, що пуск ракети з космодрому Байконур перенесений для проведення додаткових перевірок систем носія і розгінного блоку. Однак нову дату запуску підприємство не уточнило.
Спочатку старт повинен був відбутися в першому кварталі 2016 року, але вже неодноразово переносився.