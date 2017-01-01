Трамп відмовився показати податкову декларацію

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Радник Трампа заявила, що «американцям немає діла до його податків»

Радник президента США Келліенн Конвей заявила, що Трамп не буде публікувати свою податкову декларацію. За її словами, «американцям немає діла до його податкової звітності».

«Відповіддю Білого дому є те, що він не збирається оприлюднювати податкову декларацію», - заявила Конвей.

«Ми сперечалися про це протягом всього виборчого процесу. Людей це не хвилювало. Вони голосували за нього. Він досяг цього дуже чітко. Більшість американців більше звертають увагу на те, як буде виглядати їх податкова декларація поки Трамп буде президентом, а не його декларація», - додала вона.

У США немає закону, який вимагає від президента оприлюднити декларацію, однак Трамп став першим президентом в історії, який був би настільки непрозорим в питаннях податків.

Він неодноразово заявляв, що «люди дуже мало дізнаються» з цього документа, але критики стверджують, що декларація показала б будь-які потенційні угоди з Росією, а також скільки податків він насправді заплатив.

Раніше на сайті петицій Білого дому було розміщено звернення з вимогою опублікувати податкову декларацію Дональда Трампа. Станом на 22 січня петицію підтримали понад 220 тис. осіб.