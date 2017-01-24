На трасі Київ – Одеса у ДТП за участю військового загинуло троє людей

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ДТП

Військовослужбовця у тяжкому стані доправлено до медичного закладу

У вівторок, 24 січня, вранці на трасі Київ – Одеса, поблизу населеного пункту Ксаверівка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Збройних сил України, який рухався до місця проходження служби на власному автомобілі ГАЗ-3110 «Волга». Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Попередньо встановлено, що військовослужбовець не впорався з керуванням та вчинив зіткнення з автомобілем ЗАЗ «Таврія».

Внаслідок ДТП водій та два пасажири «Таврії» загинули на місці. Військовослужбовця у тяжкому стані доправлено до медичного закладу.

З метою з’ясування причин та обставин ДТП триває розслідування.