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    На трасі Київ – Одеса у ДТП за участю військового загинуло троє людей

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    ДТП
    ДТП

    Військовослужбовця у тяжкому стані доправлено до медичного закладу

    У вівторок, 24 січня, вранці на трасі Київ – Одеса, поблизу населеного пункту Ксаверівка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Збройних сил України, який рухався до місця проходження служби на власному автомобілі ГАЗ-3110 «Волга». Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

    Попередньо встановлено, що військовослужбовець не впорався з керуванням та вчинив зіткнення з автомобілем ЗАЗ «Таврія».

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    Внаслідок ДТП водій та два пасажири «Таврії» загинули на місці. Військовослужбовця у тяжкому стані доправлено до медичного закладу.

    З метою з’ясування причин та обставин ДТП триває розслідування.

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