На трасі Одеса-Київ обстріляли автобус, влучили в пасажира

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Стрілянина

Чоловікові прострелили стегно, він перебуває в лікарні

На трасі Одеса-Київ обстріляли пасажирський автобус, поранена людина.

Про це в ефірі «112 Україна» повідомила речник ГУ Нацполіції Одеської області Альона Войтенко.

За її словами, в поліцію надійшло повідомлення з Любашівської районної лікарні про те, що в хірургічне відділення доставлено 45-річного чоловіка з кульовим пораненням правого стегна. У медичний заклад негайно виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

Правоохоронці встановили, що вказані тілесні ушкодження чоловік отримав під час поїздки в автобусі сполученням Одеса-Київ. Коли транспортний засіб рухався в напрямку м. Києва, на 304 км траси «Одеса-Київ» по ньому зробили постріл із невстановленої зброї. Куля пробила бокове праве скло автобуса і влучила в стегно пасажира, що сидів біля вікна. Войтенко зазначила, що потерпілий отримав наскрізне поранення і зараз з ним все гаразд.

За даним фактом порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зараз поліцією встановлюються обставини події. Відповідальність, передбачена за вказане правопорушення, - від трьох до семи років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Підозрюваних на даний момент немає.

Нагадаємо, 15 лютого в Києві стався конфлікт між таксистом і пасажиром, який закінчився стріляниною.