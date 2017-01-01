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    На трасі під Києвом водії влаштували перестрілку

    • Сьогодні, 18:49
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    Дорожній конфлікт стався поблизу міста Васильків

    На трасі Київ-Одеса біля міста Васильків між двома водіями стався конфлікт зі стріляниною, за даним фактом поліція порушила справу, передає прес-служба поліції Київської області.

    «Дорожній конфлікт стався поблизу міста Васильків з участю двох автомобілів, коли водій одного з них не надав перевагу в русі водію іншого автомобіля», — йдеться в повідомленні.

    Зазначається, один з водіїв застосував пристрій для відстрілу гумовими кулями, в результаті чого один з пасажирів іншого автомобіля отримав поранення в руку.

    «Пораненому чоловікові дано направлення на проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень», — уточнили в поліції.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні, в Австралії стався вибух і стрілянина в житловому будинку, є жертви.

    Також в американському місті Орландо сталася стрілянина. під час якої загинуло п’ятеро людей

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