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    На відновлення Донбасу виділено 1 мільярд гривень – Порошенко

    • Сьогодні, 17:30
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    <p><i><span>Президент України Петро Порошенко на Луганщині<o:p></o:p></span></i></p>

    Президент України Петро Порошенко на Луганщині

    На систему надання медичної допомоги виділено майже 350 млн гривень

    Для відновлення Донбасу в держаному бюджеті виділено 1 млрд грн. Про це президент України Петро Порошенко повідомив під час робочого візиту на Луганщину.

    «В межах мільярда гривень, передбаченого на відновлення інфраструктури Луганщини, на систему надання медичної допомоги, виділено майже 350 млн грн, тобто більше третини. Вкрай важливо підтримувати і розвивати ті заклади, які продовжують повноцінно функціонувати, які вимушено перебралися з тимчасово окупованих територій і надають послуги контрольованій частині області», - сказав Порошенко.

    Нагадаємо, 12 квітня президент України Петро Порошенко відвідав танкову бригаду в районі відведення на Луганщині.

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    Він  також повідомив, що сьогодні було передано десятки санітарних автомобілів та два реанімобілі для обласної та дитячої лікарні на Луганщині.

    Як повідомляв «Главком», з початку року в зоні АТО загинуло 69 українських бійців.

    Також президент зазначив, що українські військові з передової отримуватимуть додатково 7,5 тисячі гривень.

     

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