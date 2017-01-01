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    На вихідних у Карпатах оголошено високий рівень сходження лавин

    • Сьогодні, 00:49
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    Рятувальники також попереджають про розвиток хвилі водопілля з підйомами рівнів води в гірських річках

    У гірських районах західних областей найближчими днями прогнозують високий рівень лавинної небезпеки.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «4-5 березня в зв’язку з відлигою у високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека», – йдеться в повідомленні.

    Рятувальники також попереджають про розвиток хвилі водопілля з підйомами рівнів води в гірських річках. 

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