На вихідних у Карпатах оголошено високий рівень сходження лавин

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Рятувальники також попереджають про розвиток хвилі водопілля з підйомами рівнів води в гірських річках

У гірських районах західних областей найближчими днями прогнозують високий рівень лавинної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«4-5 березня в зв’язку з відлигою у високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники також попереджають про розвиток хвилі водопілля з підйомами рівнів води в гірських річках.