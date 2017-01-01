На вихідних у Карпатах оголошено високий рівень сходження лавин
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Рятувальники також попереджають про розвиток хвилі водопілля з підйомами рівнів води в гірських річкахУ гірських районах західних областей найближчими днями прогнозують високий рівень лавинної небезпеки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«4-5 березня в зв’язку з відлигою у високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека», – йдеться в повідомленні.
Рятувальники також попереджають про розвиток хвилі водопілля з підйомами рівнів води в гірських річках.