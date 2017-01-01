На Вінничині троє чоловіків зґвалтували неповнолітню дівчину

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У безпорадному стані неподалік гаража потерпілу виявили місцеві жителі

Працівники літинської поліції затримали двох 30 та 32-річних братів, які у гаражі зґвалтували 16-річну дівчину. У безпорадному стані неподалік гаража потерпілу виявили місцеві жителі. Вони викликали швидку допомогу. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

«17 лютого близько 22.30 до Літинського відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що каретою швидкої допомоги до них госпіталізована 16-річна місцева жителька. Оглянувши потерпілу, медиками було встановлено, що дівчину зґвалтували.Слідчо-оперативній групі потерпіла розповіла, що у гаражному приміщенні її зґвалтували троє чоловіків. З одним з них - 30-річним місцевим жителем, вона була раніше знайома. Саме він близько 16.00 год. випадково зустрів її на автовокзалі і заманив у гараж, де були ще два чоловіки», - йдеться у повідомленні.

За словами дівчини, вони силою змусили її випити горілки, після чого знайомий їй чоловік проти її волі вступив з нею у статеві відносини. Далі вона втратила свідомість, а коли отямилась, то лежала на снігу біля гаража. Потерпіла переконана, що інші двоє чоловіків також скористалися її безпорадним станом та зґвалтували.



Як розповів начальник Головного управління Нацполіції Вінниччини Юрій Педос, протягом кількох годин поліція встановили усіх трьох осіб, які перебували на місці злочину. Двоє з них – затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Правова оцінка діям третього – буде надана в ході слідства. Один з затриманих – раніше судимий за хуліганство.

Під час огляду гаражного приміщення, де стався злочин, працівники поліції вилучили речі потерпілої та наркотичні засіб - канабіс.



Наразі призначено проведення ряду експертиз.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої, вчинене групою осіб). За такий злочин передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.