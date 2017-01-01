У центрі Києва чергують поліцейські з собаками й стоять металошукачі

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Поліція в Києві

Рух на Хрещатику перекритий, на прилеглих вулицях чергують автомобілі «швидкої допомоги»

У центрі Києва, де сьогодні мають відбутися заходи із вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, виходи з метро на станціях Хрещатик та Майдан Незалежності вільні, але у підземних переходах на Майдані Незалежності та Хрещатику чергують групи поліцейських з 2-3 осіб.

Як повідомляє Укрінформ, на вулиці Хрещатик з боку Українського дому та ЦУМу встановлено рамки з металошукачами і чергують поліцейські з собаками.

На прилеглих до Хрещатика вулицях чергують автомобілі «Швидкої допомоги» і стоять автобуси з поліцейськими.





На Майдані Незалежності обабіч Хрещатика змонтовано фотовиставку з портретами військових - учасників АТО. Перед Стелою з бетонних блоків викладено Тризуб, на який активісти ставлять свічки, Герб обкладений червоними гвоздиками.

Рух Хрещатиком перекрито. Людей у центрі столиці небагато.

Раніше глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що для забезпечення правопорядку будуть посилені перевірки на восьми в’їздах у столицю.