У Києві пам’ять Героїв Небесної сотні вшановує скорботна хода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Небесна сотня

У центрі столиці зібралися близько 200 людей

З Європейській площі у Києві почалася скорботна хода до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні.

Як повідомляє «Громадське», до ходи приєдналися близько 200 осіб.

«Люди приходять на Майдан з прапорами різних сотень Самооборони Майдану. Серед них як цивільні, так і бійці Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

Між Європейською площею і Майданом Незалежності встановлені рамки металошукачів. На прилеглій території зосереджена велика кількість правоохоронців. Наразі обстановка в центрі Києва спокійна.

Нагадаємо, три роки тому, для припинення свавілля державних органів влади, протестувальники організували ходу до Верховної Ради України, яка отримала назву «Мирний наступ».

Працівники міліції, діючи за вказівками керівництва, спільно з «тітушками» розігнали ходу, використовуючи вогнепальні набої та зброю.

Як наслідок, того дня на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку та Маріїнському парку загинуло 10 осіб, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 – тяжкі, 85 – середньої тяжкості.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику «Справу Майдану», яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).