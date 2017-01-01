На Волині бійка військовослужбовців закінчилася смертю одного з них

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Призначено проведення службового розслідування

В одній з військових частин Володимир-Волинського гарнізону внаслідок бійки між військовослужбовцями-контрактниками загинув один з них. Про це повідомили в прес-службі оперативного командування «Захід».

«Попередньо встановлено, що кілька військовослужбовців військової служби за контрактом у позаслужбовий час в одному з громадських місць проводили свій вільний час на власний розсуд. В результаті між військовослужбовцями виникла суперечка, що призвела до бійки, внаслідок якої один з військовослужбовців дістав травму, не сумісну з життям», – ідеться в повідомленні.

У військовій частині призначено службове розслідування. Правоохоронними органами за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження.

Зазначимо, сьогодні вранці в штабі АТО повідомили, що внаслідок необережного поводження зі зброєю на Донбасі загинуло двоє військовослужбовців.

Також повідомлялося, що внаслідок вибуху у Вінниці загинув 20-річний військовослужбовець, ще одного було поранено, крім того, поранення дістали двоє цивільних осіб.

Нагадаємо, увечері 10 квітня в штабі АТО повідомили, що в розташуванні одного з підрозділів, що входять до складу сил антитерористичної операції, група військовослужбовців у стані алкогольного сп'яніння відмовилася виконувати наказ командира і поводилась агресивно, внаслідок чого той змушений був застосувати зброю: поранення в ногу дістав один з бешкетників.