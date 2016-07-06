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    На Закарпатті затримали чотирьох незаконних мігрантів з Бангладешу та Туреччини

    • Вчора, 23:14
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    На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох незаконних мігрантів
    На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох незаконних мігрантів

    На іноземців складені адміністративні протоколи та з’ясовуються всі обставин правопорушення

    У Закарпатській області четверо незаконних мігрантів, які пробиралися в країни ЄС, затримали співробітники Держприкордонслужби.

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    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Перших «мандрівників« на підступах до Словаччини зупинили прикордонники відділу «Гута» Чопського загону. До кордону вони не дійшли 500 метрів. Порушниками виявилися 2 чоловіків з Бангладешу. Документів при собі незаконні мігранти не мали.

    Наразі на іноземців складені адміністративні протоколи та з’ясовуються всі обставин правопорушення. Також встановлюються особи, які допомагали їм у незаконній подорожі.

    «Ще двох мігрантів затримали на кордоні з Польщею прикордонники Мостиського загону. Отримавши інформацію про появу в прикордонні невідомих наряд за 100 метрів від кордону затримав 2 громадян Туреччини. Перевіривши ділянку ознак порушення держрубежу військовослужбовці не виявили. Всі деталі мандрівки порушників встановлюються», - прокоментували в прес-службі.

    В прес-службі зазначили, що з початку року співробітники Держприкордонслужби на «зеленій» ділянці державного кордону виявили та затримали майже 130 незаконних мігрантів.

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