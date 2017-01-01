На Закарпатті зупинили китайця, який намагався провезти 26 кг бурштину до Угорщини

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Незадекларований товар вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи щодо вартості каменів

У Закарпатській обл. під час огляду потягу сполученням «Київ – Будапешт» у громадянина Китаю митники виявили майже 26 кг необробленого бурштину. Про це повідомили в Держприкордонслужби України.

Іноземець ні у митній декларації, ні усно не повідомив, що перевозить товари, які підлягають обов'язковому декларуванню. Пакет з бурштином було виявлено в його особистих речах.

У ДПСУ підкреслили, що дії громадянина класифікуються за ст. 472 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України). Щодо іноземця складають протокол, незадекларований товар вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи щодо вартості каменів.