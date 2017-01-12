НАБУ підозрює посадовців Нацбанку у зловживанні повноваженнями

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Првадження зареєстроване 3 січня за результатами розгляду рапорту співробітника Генпрокуратури

Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження щодо можливих порушень посадовцями НБУ і Фонду гарантування вкладів фізосіб при оцінці активів ліквідованих банків. Про це свідчить лист голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького на адресу народного депутата від «Батьківщини» Сергія Соболєва, пише «Українська правда».

Досудове розслідування розпочато за ч.3 ст. 365-2 ККУ – зловживання повноваженнями особами, що надають публічні послуги, що спричинили тяжкі наслідки. Процесуальне керівництво у даному розслідуванні здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У листі зазначається, що провадження зареєстроване 3 січня 2017 року за результатами розгляду рапорту співробітника Генпрокуратури Владислава Куценка, який, за твердженням ГПУ виведений за штат.

Куценко повідомив, що продовжує працювати у Генпрокуратурі на посаді заступника начальника Департаменту забезпечення діяльності керівництва ГПУ.

Раніше після подачі рапорту в ГПУ повідомили, що посада Владислава Куценка наказом генерального прокурора України від 30 серпня 2016 року була скорочена і він перебуває поза штатом, ухиляючись від отримання повідомлення про скорочення.У ГПУ заявили, що Куценко не уповноважений представляти або коментувати офіційну позицію Генеральної прокуратури з будь-яких питань. А його рапорти подані через приймальню громадян і будуть розглядатися у загальному порядку.