Депутат: НАБУ розслідуватиме махінацію Вовка та НКРЕКП

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На переконання нардепа Віктора Галасюка, у рішенні НКРЕКП значно підвищити вартість нестандартного підключення до електромереж є ознаки масштабної махінації

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк закликав НАБУ розслідувати обставини формування тарифів Національною комісією з державного регулювання енергетики та комунальних послуг. Про це нардеп повідомив під час круглого столу на тему «Вплив тарифної політики на промисловість та економіку».

На переконання Галасюка, у рішенні НКРЕКП значно підвищити вартість нестандартного підключення до електромереж є ознаки масштабної махінації.

Встановлені НКРЕКП нові тарифи на підключення для електромереж за експертними оцінками фактично вшестеро більші за попередні.

«Це нанесло суттєвий удар по новим виробництвам, будівництву і практично вбило нову «зелену» електрогенерацію. Фактично своїм рішенням НКРЕКП штучно збудували «стіну» від інвесторів, ввели новий «податок» на розвиток та створили бар’єр на вхід до ринку», - йдеться в оприлюдненій заяві Галасюка.

Махінація, за словами Галасюка, криється у зумисно спотвореному принципі розрахунку тарифу і намаганні керівництва НКРЕП приховати цей факт.

Нардеп офіційно звернувся до НКРЕКП, щоб отримати розрахунки, на основі яких встановлено нову вартість приєднання до електромереж, але протягом 10 днів жодної відповіді не отримав. Натомість ефективним виявився запит до авторитетної міжнародної аудиторської компанії «Делойт і Туш», яка, за словами керівництва НКРЕКП, здійснювала експертну оцінку рішення про підвищення електротарифів.

«Прямий запит до ТОВ «Делойт і Туш» виявився більш результативним. Отримав чітку відповідь від керівництва компанії, що компанія не здійснювала оцінку ПАТ «Львівобленерго», ПАТ «Кировоградобленерго», ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «ДТЕК Дніпробленерго» з метою встановлення НКРЕКП питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж», - сказано далі в заяві нардепа.

За словами Галасюка, в ТОВ «Делойт і Туш» повідомили, що вважають загальний принцип розрахунку питомої вартості нестандартного приєднання спірним, а деякі з використаних параметрів розрахунку, які суттєво впливають на результат, недоречними.

Наведена інформація, вважає Галасюк містить ознаки умисного злочину, який несе величезні негативні наслідки для української інвестиційної сфери, реального сектору економіки та альтернативної енергетики.