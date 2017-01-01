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    Усіх затриманих учасників блокади вже звільнили, - нардеп

    • Сьогодні, 03:24
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    Сироїд вдалося розшукати шістьох із сорока шести затриманих

    Народні депутати повідомили, що затриманих під час штурму редуту в Кривому Торці блокувальників вже відпустили.

    Про це у своєму Facebook повідомила віце-спікер Оксана Сироїд.

    «За інформацією СБУ, усіх затриманих звільнили з-під варти. Нам вдалося розшукати шістьох із сорока шести. Уся інформація у їхніх телефонах знищена. Це ускладнює пошук. Попередньо хлопці утримувалися у відділках поліції Костянтинівки, Дружківки, Селідового, Покровська, Торецька, Бахмута», – написала вона.

    Нардеп Семен Семенченко також підтвердив, що місцезнаходження затриманих вже встановлене.

    Нагадаємо, акції протесту відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання «блокадників».

    Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

    В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

    В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

    «Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

    Читайте також статтю: Єгор Соболєв: Серед блокувальників на Донбасі є десятки, якщо не сотні озброєних людей 

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    АТО СБУ Семен Семенченко Оксана Сироїд
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