Усіх затриманих учасників блокади вже звільнили, - нардеп

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Сироїд вдалося розшукати шістьох із сорока шести затриманих

Народні депутати повідомили, що затриманих під час штурму редуту в Кривому Торці блокувальників вже відпустили.

Про це у своєму Facebook повідомила віце-спікер Оксана Сироїд.

«За інформацією СБУ, усіх затриманих звільнили з-під варти. Нам вдалося розшукати шістьох із сорока шести. Уся інформація у їхніх телефонах знищена. Це ускладнює пошук. Попередньо хлопці утримувалися у відділках поліції Костянтинівки, Дружківки, Селідового, Покровська, Торецька, Бахмута», – написала вона.

Нардеп Семен Семенченко також підтвердив, що місцезнаходження затриманих вже встановлене.

Нагадаємо, акції протесту відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання «блокадників».

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

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