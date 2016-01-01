Нацбанк перевів на рахунки «Приватбанку» 15 млрд грн для поповнення банкоматів

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«Кошти фізичних осіб доступні, банк працює, черг немає», - заявила заступник голови Нацбанку Рожкова

У понеділок, 19 грудня Національний банк України (НБУ) виділив «ПриватБанку» 15 млрд гривень. Про це в ефірі «Вечірнього прайму« на телеканалі «112 Україна» повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

«Ми сьогодні підтримали банк ліквідністю на суму близько 15 млрд грн. Банк завтра забезпечить інкасацію банкоматів. Всі, хто мають поточні карткові рахунки в «Приватбанку», зможуть повністю ними розпоряджатися», - сказала вона.

Заступник голови Нацбанку також заявила, що ризик виникнення паніки у зв'язку з націоналізацією «Приватбанку» мінімізований.

«Сьогодні перехідною день. Паніки немає. Зняття з банкоматів дещо збільшилися, ніж, припустимо 2 тижні тому. При цьому кошти фізичних осіб доступні, банк працює, черг немає. Завдяки своєчасним заходам банківська система підтримала нас. На сьогоднішній день картки «Приватбанку« обслуговуються банкоматними мережами інших банків і постерминальными мережами інших банків. Це говорить про те, що ризик виникнення паніки мінімізований», - сказала Рожкова.

За словами Рожкової, головне завдання Нацбанку - не допустити паніки серед населення.

«З завтрашнього дня планується почати роботу з юридичними особами. Завдання і ціль, яка була поставлена, зберегти вклади населення і бізнесу, не дати можливості зупиниться, зробити так щоб все працювало і не було паніки, вона в якійсь мірі була досягнута, це була наша головна мета», - зазначила вона.

Нагадаємо, як заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, рішення про націоналізацію Приватбанку є важливим для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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